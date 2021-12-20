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Венгрия захотела вместе с Россией помочь христианам на Ближнем Востоке

В МИД Венгрии заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по защите христиан

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Венгрия будет вместе с Россией помогать христианам на Ближнем Востоке, если российская сторона захочет сотрудничать. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны по вопросам миграции и делам Северной Америки Ференц Денч в беседе с ТАСС.

Кроме того, представитель венгерского МИД отметил проблему с определениями мигрантов и беженцев. По его словам, в последнее время встречаются неверные трактовки этих понятий. «Люди порой просыпаются утром и думают где им лучше, покидают страну обитания. Такие люди не могут рассматриваться как беженцы», — заявил чиновник.

Также в ТАСС сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что мировое сообщество должно принять необходимые меры для защиты христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По его словам, страны мира должны остановить преследование людей по религиозным взглядам.

В августе глава МИД России подчеркнул, что Россия не только помогла Сирии сохранить государственность, но и защитила сирийских христиан. По его словам, христиане Сирии находились под угрозой истребления в случае полного порабощения страны боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Николай Чигасов
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