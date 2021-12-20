Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка обнаружила «пугающее инопланетное существо» во время прогулки с собакой

Студентка обнаружила на пляже в Сан-Франциско существо с головой в форме треугольника

Фото: Eleanor Morgan

Во время прогулки с собакой по пляжу в Сан-Франциско, штат Калифорния, девушка обнаружила «пугающее инопланетное существо». Об этом сообщает Daily Mirror.

22-летняя студентка Элеонора Морган рассказала, что обратила внимание на нечто странное на берегу благодаря собаке. Пес потянул поводок, чтобы подойти поближе к находке. Это оказалось существо с головой в форме треугольника. Морган сфотографировала морского жителя и выложила снимок в сеть, чтобы узнать, к какому виду он принадлежит.

«Меня по-настоящему поразило увиденное, я никогда раньше не встречала ничего подобного», — отметила студентка.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля

Сначала пользователи сети предположили, что Морган могла наткнуться на гигантского кальмара, однако представители исследовательского института Океанариума в Монтерее опровергли эту версию. По их словам, девушка обнаружила на пляже лопатоноса.

Лопатоносы могут жить до 11 лет — зрелости они достигают в семь-восемь лет. Самцы достигают 120 сантиметров в длину, а самки — 137 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, мужчина обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении он понял, что перед ним редкий вид рыбы.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»
Девушка сделала фото теста на коронавирус и получила неожиданное поздравление
В Китае заявили о крепкой дружбе с Россией
Бывшего главу Госстройнадзора Кузбасса признали виновной по делу «Зимней вишни»
Фигуристка Медведева показала фотографии в нижнем белье
Смертельная авария с микроавтобусом и автомобилем произошла в Мурманской области
В США заявили о неготовности больниц к росту числа заразившихся омикрон-штаммом
Москвичей удивил памятник Ленину в шапке из снега
Американский посол рассказал о неожиданном для США распаде СССР
Турагент рассказала об особенностях самого «инстаграмного» отеля в Египте
На шахте в Кузбассе обнаружили очаг возгорания
Отец оператора Хатчинс оценил вину Болдуина в ее смерти
Угрозу войны между Россией и США назвали главным условием взаимного уважения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter