Девушка обнаружила «пугающее инопланетное существо» во время прогулки с собакой

Во время прогулки с собакой по пляжу в Сан-Франциско, штат Калифорния, девушка обнаружила «пугающее инопланетное существо». Об этом сообщает Daily Mirror.

22-летняя студентка Элеонора Морган рассказала, что обратила внимание на нечто странное на берегу благодаря собаке. Пес потянул поводок, чтобы подойти поближе к находке. Это оказалось существо с головой в форме треугольника. Морган сфотографировала морского жителя и выложила снимок в сеть, чтобы узнать, к какому виду он принадлежит.

«Меня по-настоящему поразило увиденное, я никогда раньше не встречала ничего подобного», — отметила студентка.

Сначала пользователи сети предположили, что Морган могла наткнуться на гигантского кальмара, однако представители исследовательского института Океанариума в Монтерее опровергли эту версию. По их словам, девушка обнаружила на пляже лопатоноса.

Лопатоносы могут жить до 11 лет — зрелости они достигают в семь-восемь лет. Самцы достигают 120 сантиметров в длину, а самки — 137 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, мужчина обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении он понял, что перед ним редкий вид рыбы.