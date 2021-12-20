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Иммунолог объяснил россиянам разницу между экспресс- и ПЦР-тестами

Иммунолог Крючков: после положительного экспресс-теста на COVID-19 нужно пройти ПЦР

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам, чем экспресс-тестирование на COVID-19 отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его следует применять. Разницу он объяснил в интервью радио Sputnik.

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По словам эксперта, с помощью ПЦР выявляют наличие в биологическом материале человека рибонуклеиновой кислоты коронавируса, а экспресс-тест позволяет обнаружить в образцах фрагменты коронавирусных белков. Это быстрее, чем лабораторное исследование.

«Экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня», — заявил Крючков. Он отметил, что, в случае положительного экспресс-теста, нужно пройти ПЦР тест, так как первого недостаточно для диагностики COVID-19. Иммунолог добавил, что любой человек может самостоятельно провести экспресс исследование на дому — помощь понадобится лишь в том, чтобы взять мазок из носа и горла.

Ранее Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. По словам врача, возраст от 55 лет, особенности врожденного иммунитета, наличие хронических заболеваний и прием лекарств-иммуносупрессоров являются основными причинами исчезновения защитных белков после вакцинации или перенесенного заболевания.

Марина Совина
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