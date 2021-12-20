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Ученые заявили о связи омикрон-штамма с вирусом из лаборатории

Китайские ученые предположили, что омикрон мог развить мутации у лабораторных мышей

Фото: Unsplash

К появлению омикрон-штамма коронавируса мог привести один из искусственно созданных возбудителей COVID-19 для лабораторных мышей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование китайских ученых.

Как отмечает издание, обычный SARS-CoV-2 для мышей не опасен, в связи с чем существуют специально созданные в лабораториях коронавирусы. Гипотезу о развитии нового штамма COVID-19 у грызунов выдвинули ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук. Они предположили, что прародитель омикрона мог перейти от людей к мышам, быстро накопить мутации, а затем «перескочить» обратно. При этом исследователи идентифицировали 45 точечных мутаций, которые омикрон приобрел после расхождения с первоначальной линией.

Подобное предположение ранее сделал ученый Ботсванско-Гарвардского института СПИДа Сикхулиле Мойо (Sikhulile Moyo) в беседе с Bloomberg.

В то же время профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский допустил, что новый вариант коронавируса мог передаться человеку от домашних или диких мышей.

Ксения Назарова
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