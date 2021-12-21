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Мужчина умер и воскрес после двух ударов током в 120 тысяч вольт

Новозеландец собирал урожай авокадо после дождя, когда его неожиданно пронзило током

Фото: Troy Hall

Житель Новой Зеландии 32-летний Трой Холл рассказал, как 10 лет назад умер и воскрес после двух ударов током в 120 тысяч вольт. Его историю публикует 7 News.

В 2011 году Холл собирал урожай авокадо после дождя. Чтобы достать плоды с самых дальних веток, он использовал лестницу. Поскольку над деревом располагалась линия электропередач, отец мужчины попросил его быть осторожным и не забираться слишком высоко. Однако Холл не принял слова отца всерьез и не обратил должного внимания на потрескивание в проводах.

Когда смена новозеландца подошла к концу, он поднялся на лестницу в попытке поймать сигнал и дозвониться до напарника, чтобы сообщить об окончании работы. Дозвонившись, он начал спускаться вниз — когда Холл был примерно в четырех метрах от проводов, его неожиданно дважды пронзило током.

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Первый удар в 120 тысяч вольт пришелся в голову и оказался смертельным, однако второй удар попал в грудь и вернул мужчину к жизни. «Я ничего не видел и не чувствовал, я не понимал, что происходит», — сказал он.

Отец пострадавшего увидел, что произошло, и поспешил на помощь вместе с коллегами сына. Мужчины потушили огонь на теле Холла и вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что новозеландец получил ожоги третьей степени, которые покрывали 60 процентов его тела. Врачи предупредили его, что, вероятно, он никогда не сможет ходить и разговаривать. Прогнозы медиков не расстроили мужчину, а, наоборот, придали ему сил — он решил восстановиться во что бы то ни стало.

Через несколько недель Холл сделал свои первые шаги, а вскоре после этого у него появился голос. Однако врачам не удалось восстановить зрение в левом глазу и пришлось ампутировать ему одно ухо. Новозеландец признался, что в процессе реабилитации его очень поддерживала дочь, которой он «бесконечно благодарен».

«Я, конечно, недооценил силу электричества», — заключил Холл.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель американского штата Флорида, едва не погибший после сильнейшего удара током, стал мотивационным оратором и пытается вдохновить людей своей историей. В результате удара током мужчина получил сильнейшие ожоги, затронувшие 25 процентов тела.

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Евгения Черкасова
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