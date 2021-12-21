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Акции производителей электрокаров рухнули из-за провала плана Байдена

Котировки акций производителей электрокаров пошли вниз в ходе торгов на бирже NASDAQ

Фото: Globallookpress.com

В ходе торгов на бирже NASDAQ акции производителей электрокаров рухнули. К примеру, ценные бумаги Lordstown Motors упали на 8,1 процента, котировки Nikola Motor ушли вниз на 7,3 процента, а Faraday Future — на 9,45 процента.

Rivian Automotive, которая только в прошлом месяце вышла на IPO, опустилась до нового минимума — 88,4 доллара за акцию. Свои позиции частично потеряли и гиганты рынка — Tesla и General Motors — хотя на них льготы распространять не планировалось.

Tesla от TradingView

Как сообщает CNBC, котировки производителей электрокаров потеряли рост на фоне провала плана президента Джо Байдена Build Back Better, который предусматривает значительные стимулы для растущего сектора. Это могло бы стать решающим для стимулирования потребительского спроса на электромобили в США, ведь они стоят гораздо больше, чем аналоги на двигателях внутреннего сгорания. Белый дом планировал ввести стимулы в 12,5 тысячи долларов на автомобиль, но этот план резко раскритиковали в сенате.

Американские власти хотят, чтобы к 2030 году на долю электрокаров и гибридов в продаже машин приходилось 50 процентов.

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Платон Щукин
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