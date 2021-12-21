Российского адвоката задержали за мошенничество на 13 миллионов рублей

В Саратове завели дело на члена Адвокатской палаты Волгоградской области за получение 13,7 миллиона рублей от подзащитного и его супруги. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, адвокат представляла интересы доверителя из Саратова по уголовному делу. Она сказала подзащитному и его супруге, которая тоже была фигуранткой дела, о том, что у нее есть связи в суде и в правоохранительных органах, с помощью которых она сможет добиться увольнения следователей, ведущих дело, заменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест и прекратить уголовное дело. Адвокат попросила у доверителя деньги, которые, по ее словам, она должна была передать должностным лицам.

С мая 2019-го по декабрь 2021 года адвокат получила от мужчины и его супруги 13,75 миллиона рублей. Однако выполнять обещанное женщина не собиралась: все деньги она присвоила себе. Когда супруги поняли, что их обманули, то написали заявление в полицию. Подозреваемую задержали и возбудили на нее дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.