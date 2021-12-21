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Основатель MDK возглавил блогерское агентство

Владелец MDK Роберто Панчвидзе стал исполнительным директором блогерского агентства INVITE
Роберто Панчвидзе

Роберто Панчвидзе. Фото: страница Роберто Панчвидзе во «ВКонтакте»

Основатель и владелец MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе занял должность исполнительного директора блогерского агентства INVITE. О том, что предприниматель возглавил агентство, стало известно «Ленте.ру».

Отмечается, что на новой должности Панчвидзе планирует сделать работу INVITE максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести индустрию influence-маркетинга в России на новый уровень. Предприниматель собирается развивать на базе компании полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов.

Одновременно Панчвидзе стал одним из акционеров агентства.

Агентство INVITE занимается разработкой стратегий, креативом, продакшеном и продвижением артистов и блогеров, а также организацией мероприятий. Помимо этого, компания является финансовым и консьерж-сервисом для блогеров. У агентства есть свою продюсерский центр, музыкальный лейбл INVITE MUSIC и лицензионное агентство INVITE Licensing.

Клиентами INVITE стали бренды Google, Huawei, Honor, McDonald's, СБЕР и МТС и многие другие. В августе 2021 года агентство вместе с брендом ZASPORT организовало вечеринку для российских спортсменов в честь окончания Олимпийских игр в Токио. Также компания запустила собственный YouTube-канал INVITE NEXT и шоу «ТЧК» с блогерами.

Олег Давыдов
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