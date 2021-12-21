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В Дагестане спасли краснокнижных белуг и осетров

В Дагестане спасли поголовье русских осетров и каспийских белуг на местном рыбокомбинате

Фото: Globallookpress.com

В Дагестане специалисты смогли спасти поголовье краснокнижных каспийских белуг и русских осетров, выращиваемых на местном рыбокомбинате. Об этом сообщает «Российская газета».

Как рассказал изданию главный рыбовод Широкольского рыбокомбината Насрула Гаджимусаев, хозяйство столкнулось с проблемой еще летом. Тогда для проведения работ по реконструкции Каргалинского гидроузла предприятию планировали перекрыть воду почти на полгода. В результате вся рыба, которую там разводят, могла погибнуть.

Чтобы избежать подобного развития событий, региональные власти поручили восстановить заброшенный обводной канал и направить комбинату воду из Терека. Шесть километров канала по указу правительства республики расчистила подрядная организация, еще три километра предприятию пришлось рыть практически заново самостоятельно.

«Когда только пустили воду, бетонные плиты не выдержали ее напора, их пришлось восстанавливать. Строительство канала принесло новые трудности, так как он проходил по частным землям», — пояснил Гаджимусаев.

Он добавил, что в итоге с этой проблемой хозяйству удалось справиться. В общей сложности на эти цели было потрачено порядка 15 миллионов рублей.

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Варвара Кошечкина
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