Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Политолог оценил шансы Порошенко получить реальное наказание по делу о госизмене

Политолог Золотарев: есть сомнения, что Порошенко получит наказание по делу о госизмене

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью РИА Новости оценил шансы бывшего президента Украины Петра Порошенко получить реальное наказание по делу о государственной измене.

Политолог заявил, что сомневается в том, что экс-президента действительно посадят в тюрьму. Он считает, что данное дело может тянуться долго.

Материалы по теме:
Поймай, если сможешь. Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Поймай, если сможешь.Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
6 августа
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября

«Но в этом есть определенный элемент справедливости, если подозрение предъявляют Медведчуку и остальным… Это (поставки угля — прим «Ленты.ру») не могло же делаться без "зеленого света" и одобрения со стороны Петра Порошенко», — предположил Золотарев.

При этом политолог считает, что правоохранители также должны задать вопросы бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку, занимавшему соответствующий пост при Порошенко.

Золотарев считает, что раньше дать ход делу против Порошенко мешали негативная реакция Запада и «импотенция» украинской правоохранительной системы. При этом он уверен, что расследоваться и слушаться в судах оно будет долго.

«Я думаю, что оно будет тянуться еще месяцы, но до конца каденции Зеленского вполне возможно его передадут на рассмотрение суда», — предположил политолог.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
Россиянам назвали главную уловку аферистов перед Новым годом
Место аварии с участием главы Кузбасса попало на видео
Женщина пережила череду неудач и разбогатела на пять миллионов рублей
Найдены самые дорогие квартиры России
Болезнь Альцгеймера связали с влиянием окружающей среды
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле
На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья
Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной
В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter