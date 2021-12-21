Мать потанцевала рядом с больным младенцем и рассердила зрителей

Блогерша по имени Уитни Ливитт показала в TikTok своего новорожденного ребенка, который попал в больницу из-за инфекции и проблем с дыханием. На видео мать станцевала под музыку, рассказывая о болезни сына. Ролик также появился в Twitter и стал популярным, однако многие зрители обвинили тиктокершу в том, что она мало беспокоится о здоровье младенца.

В ролике женщина станцевала рядом с кроваткой. «Ли (сына Ливитт — прим. "Ленты.ру") госпитализировали из-за низкого кислорода. У него обнаружился респираторно-синцитиальный вирус человека. Жду, когда он сумеет самостоятельно дышать», — подписала она видео.

Многие юзеры рассердились на блогершу из-за того, что она танцевала рядом с больным ребенком. Комментаторы обвинили женщину в том, что она чересчур легкомысленно ведет себя по отношению к сыну, страдающему от вызванной вирусом инфекции.

Зрители также сочли, что женщина использовала болезнь маленького сына ради того, чтобы прославиться в соцсетях. «Ха-ха, жизни моего ребенка угрожает опасность, посмотрите, как я танцую ради лайков в интернете, будто ненормальная!», «У ее ребенка респираторно-синцитиальный вирус человека (что может быть крайне серьезной болезнью), а она снимает об этом видео для TikTok? Господи», — осудили блогершу зрители. Другие юзеры посетовали на влияние соцсетей на пользователей. «Люди сходят с ума, чтобы заполучить славу», «Интернет был ошибкой», — написали комментаторы.

После того как многие пользователи раскритиковали Ливитт, она опубликовала в TikTok новый ролик и прокомментировала вызвавшее скандал видео. Блогерша со слезами на глазах рассказала, что удалила нашумевший ролик. Она также объяснила, почему танцевала в видео и сказала, что просто пыталась сохранить оптимистичный настрой, несмотря на болезнь сына.