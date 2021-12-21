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Молодая девушка отправилась в путешествие и погибла из-за неосторожности

В Австралии погибла 19-летняя туристка после падения со скалы

Фото: Steve Fitzgerald / Wikimedia

В Австралии молодая девушка отправилась в путешествие и погибла из-за падения со скалы. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в понедельник, 20 декабря, возле так называемого «Бассейна Дьявола», популярной туристической достопримечательности на севере штата Квинсленд.

По данным издания, 19-летняя путешественница забралась на вершину скалы, по неосторожности поскользнулась, потеряла равновесие и упала в ручей. Отмечается, что спасательная бригада смогла найти тело туристки только на следующий день из-за за сильного течения.

Ранее в августе российская туристка устроила фотосессию у популярной достопримечательности в Сочи и сорвалась с уступа скалы. Инцидент произошел в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо». Уточняется, что девушка потеряла равновесие.

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Мария Гейн
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