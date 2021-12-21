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В Брянской области за день совершили убийство и покушение на убийство

СКР: в Брянской области завели дела об убийстве и покушении на убийство после стрельбы

Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Следователи возбудили два уголовных дела после убийства и покушения на убийство, которые произошли в один день в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что 20 декабря около одного из частных домов по улице Ленина в поселке Рогнедино с огнестрельными ранениями нашли 47-летнюю местную жительницу. Потерпевшую доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

В тот же день в доме по улице Молодежная в селе Осовик Рогнединского района обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями туловища и головы.

По данным фактам завели дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как уточняет ТАСС, 48-летнего жителя Брянской области, подозреваемого в стрельбе, задержали на АЗС в подмосковном городе Верея. Расследование продолжается.

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Мария Рубникович
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