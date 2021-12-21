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Школьник из Екатеринбурга стал чемпионом мира по знанию китайского языка

Екатеринбургский школьник выиграл мировой этап конкурса Мост китайского языка

Фото: Unsplash

Школьник из Екатеринбурга Дмитрий Васецкий стал чемпионом мира по знанию китайского языка, который он начал учить в 2016 году. О достижении мальчика сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В интервью изданию он рассказал, что был в Китае в возрасте пяти лет и вдохновился страной. Особенно мальчика привлекли современные технологии. Школьник решил, что будет учить китайский, чтобы в будущем поступить там в университет.

В конкурсе «Мост китайского языка», где участвовал Дима, было четыре этапа: региональный, всероссийский, континентальный и мировой. «Я этому рад, но я считаю, что надо стремиться дальше, достигать еще большего. Не надо расслабляться», — рассказал о своей победе мальчик.

Сейчас Васецкий занимается с преподавателем китайского языка и специалистом из института Конфуция. В остальное время школьник читает книжки на китайском языке. В будущем он планирует стать шаолиньским монахом, а если не получится — то врачом или международным юристом.

На изучение китайского мальчик вдохновил семью и друзей. Его мать Ксения призналась, что учит язык не так активно, как сын.

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Варвара Кошечкина
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