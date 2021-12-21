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Полиция расспросила задержанного за поджог гипермаркета в Томске

МВД: задержанный за поджог гипермаркета «Лента» в Томске не смог назвать причину поступка

Кадр: Telegram-канал BAZA

Полиция установила личность подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске и доставила мужчину в отдел для разбирательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Отмечается, что задержанный — 33-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Полицейские расспросили мужчину о поджоге, однако подозреваемый не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что задержанный работал в подрядной организации ретейлера. Он уже сознался в содеянном.

21 декабря в секции непродовольственных товаров гипермаркета «Лента» начался пожар. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина. По данным МЧС, в результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

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Мария Рубникович
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