Строгий отец установил неожиданное правило в семье и вызвал разногласия

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее муж установил неожиданное правило в семье и вызвал разногласия среди близких. Она рассказала, что строгий отец убрал дверь в комнате их сына, чтобы полностью контролировать его.

Автор поста рассказала, что ее супруг убрал дверь в комнате 14-летнего сына. По ее словам, мужчина считает, что подросток не должен закрываться, так как до 18 лет он находится под опекой родителей. Мужчина настаивает на том, что ребенок должен всегда быть в поле зрения кого-то из взрослых, однако мать мальчика с этим не согласна.

Героиня истории написала, что каждый раз, когда она поднимала вопрос о дверях, мужчина убеждал ее в том, что их отсутствие необходимо мальчику, чтобы «стать мужчиной». При этом супруг рассказчицы постоянно добавлял, что сам рос в таких условиях. Рассказчица отметила, что эти споры обостряли их отношения.

«Приближался день рождения моего сына и Рождество, и я решила, что у него наконец-то должна появиться дверь в свою комнату», — поделилась рассказчица и добавила, что установила дверь втайне от мужа. «Когда мой сын пришел из школы, он был невероятно рад, но мой супруг не так хорошо воспринял эту новость», — призналась она. Женщина рассказала, что муж обвинил ее в том, что она не уважает его мнение и подрывает его авторитет, и отказался спать с ней в одной постели.

«Мне жаль, что ваш муж был воспитан в доме с жестоким обращением, но это не дает ему права жестоко обращаться с вашим сыном», — прокомментировал пост один из пользователей. Многие отметили, что подростки, как и взрослые люди, должны иметь право на частную жизнь и свободу. По мнению большинства комментаторов, поведение мужчины крайне нездоровое.