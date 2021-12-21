Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева

Действия турецких властей по увековечиванию имен террористов, совершивших преступления в России, могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Анкары, которые развивались долгие годы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале во вторник, 21 декабря.

Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что в турецком городе Кëрфез на северо-западе страны открыли парк, названный именем первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, и установили памятник ему. По словам Кадырова, подобные действия выглядят крайне цинично и не соответствуют образу Турции как дружественного по отношению к России государства.

Глава Чечни также пригрозил ответить турецким властям аналогичным образом. «Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем», — отметил он.

Кроме того, Кадыров призвал МИД России обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию и принять упреждающие дипломатические меры «против подобных проявлений».

Об открытии в Турции парка в честь Дудаева стало известно ранее в декабре. При этом в ходе церемонии открытия представители властей города назвали сепаратиста символом борьбы за свободу. В российском МИД раскритиковали действия турецкой стороны, напомнив, что позиция Москвы в отношении установки памятников террористам остается неизменной и принципиальной, передавало РИА Новости.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.