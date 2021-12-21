Оценена вероятность мировой войны с участием США, России и Китая

Война между США и Китаем или США и Россией навряд ли произойдет в ближайшем будущем, подобные теории продвигаются в интересах американского военно-промышленного комплекса. Так вероятность третьей мировой войны с участием этих держав оценил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн.

В разговоре с «Лентой.ру» политолог подчеркнул, что подобное подстрекательство к войне значительно ослабило американскую мощь за последние два десятилетия. Он посетовал, что в США, похоже, так и не вынесли урока из ужасного поражения в Афганистане.

По словам Суэйна, ни у США, ни у России или Китая нет военного потенциала, который бы существенно превосходил по мощи всех остальных. «Лидеры этих стран очень хорошо понимают, что прямое военное столкновение между ними в данный момент будет крайне разрушительным для обоих, даже для всего мира», — подчеркнул Суэйн.

Специалист предположил, что эти державы продолжат совершать кибератаки друг против друга, как это происходит уже сейчас. Однако они будут носить не массированный, а ограниченный характер и продолжат оставаться делом рук негосударственных субъектов, находящихся под защитой соответствующих правительств. Более того, с большой долей вероятности конфронтация между Вашингтоном и Москвой и Вашингтоном и Пекином может возрасти в сферах торговли и дипломатии, однако все это не приведет к прямому военному конфликту и тем более к войне.

Не только политические лидеры, но и их военачальники очень хорошо понимают, что если они начнут войну друг против друга, то третьей мировой войны не будет, а будет война конца света

Ранее эксперт в области безопасности Эндрю Мишта написал в колонке для издания The Wall Street Journal, что, по его мнению, в ближайшие пять лет может начаться мировая война. Военный эксперт заявил, что в последнее время сильно повысился риск конфликта между Китаем и США, который может перейти в горячую фазу. К примеру, он может начаться из-за спора стран относительно принадлежности Тайваня.