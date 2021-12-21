Сообщение о закрытии филиала Кандалакшской больницы оказалось недостоверным

Сообщение о том, что филиал Кандалакшской центральной районной больницы в поселке Зеленоборский Мурманской области закрывают, оказалось недостоверным.

Первоисточником данных выступил пост, опубликованный вечером 17 декабря в паблике «Зеленоборский. Перезагрузка» в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации говорится о том, что с 1 января 2022 года терапевтическое отделение стационара, пищеблок и отделение сестринского ухода филиала Кандалакшской ЦРБ в поселке Зеленоборский Мурманской области закрывают, а всех больных выпишут. Автор поста заявил, что такое решение было принято во время встречи главного врача больницы Натальи Лобановой, депутата Ирины Просоленко и бывшей главы Зеленоборского Ирины Самариной. «Принято решение об оптимизации. По итогу — жители без больницы, люди без работы», — написал пользователь. Автор публикации не уточнил, кто именно выступил источником этой информации. Также странным выглядит тот факт, что пользователь, написавший пост, предпочел скрыть свое имя.

Утром 18 декабря в том же паблике появилось обращение на имя Просоленко. Автор поста от имени жителей поселка попросил депутата разъяснить подробности ситуации с филиалом больницы и «принять меры к недопущению ухудшения условий жизни в поселке».

Под этим постом в тот же день появился ответ депутата. Просоленко сообщила, что вопрос о прекращении работы отделений филиала был действительно поднят, но окончательное решение о закрытии не было принято. Она также заверила, что жители поселка не останутся без медицинского обслуживания, а сотрудники филиала не останутся без работы.

Утром 21 декабря в группе Кандалакшской больницы во «ВКонтакте» появился официальный комментарий Просоленко. Она заявила, что все шесть зданий Зеленоборского филиала имеют 100-процентный износ и не соответствуют санитарным нормам. В этой связи, по словам депутата, было принято решение о строительстве новой амбулатории в 2022 году.

Депутат отметила, что новая амбулатория будет возведена на месте здания коек сестринского ухода, пищеблока и хирургического отделения. Все остальные отделения, как уточнила депутат, продолжат работать в штатном режиме, а врачи и средний медперсонал остаются на своих рабочих местах.

В то же время она рассказала, что из-за строительства новой амбулатории организация деятельности круглосуточного стационара будет невозможна. В связи с этим на базе новой амбулатории откроют стационар дневного пребывания с увеличением числа коек с 7 до 15.

Просоленко также подчеркнула, что жители поселка не останутся без медпомощи, а, «наоборот, станут получать ее в более комфортных условиях и с использованием современного оборудования».

Информация о закрытии филиала не получила распространения в СМИ. На сайте издания «СеверПост» 21 декабря появилась статья-опровержение с официальным комментарием представителя правительства Мурманской области: «Решения о закрытии больницы не принималось. Сейчас для медицинского учреждения в Зеленоборском проектируют новое здание».

Сообщение о закрытии появилось только в группе «Зеленоборский. Перезагрузка» социальной сети «ВКонтакте», в других пабликах его не было обнаружено. Также этой информации нет в «Одноклассниках», TikTok и других соцсетях.