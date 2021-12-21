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Девушка создала платье из оберточной бумаги и прослыла гением в сети

Блогерша изготовила наряд из бумаги красного цвета, вдохновившись роликами других девушек

Блогерша создала праздничный наряд из подручных средств и прослыла гением в сети. На соответствующий пост, который появился в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

Модель Мадлен Уайт опубликовала видео, в котором рассказала, что решила изготовить платье из подарочной упаковки, вдохновившись роликами других девушек. На размещенных кадрах манекенщица делает замеры сантиметровой лентой, после чего вырезает необходимые части будущей одежды из оберточной бумаги красного цвета и склеивает их между собой.

В конце героиня материала показала получившуюся вещь: она позировала в мини-платье, верх которого выполнен в виде корсета на шнуровке в области груди. Девушка украсила свой наряд поясом из серебристого картона и пришила по швам мех черного цвета. «Как я провела свою субботу? Да ничего особенного и не сделала», — подписала публикацию Уайт.

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Подписчики восхитились результатом работы блогерши, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Ты так талантлива», «Я в шоке, это выглядит лучше масс-маркета», «Ты превзошла оригинал», «Выглядишь просто потрясающе», «Я удивлен, так как платье выглядит действительно круто», «Ты просто шикарна, Мадлен!», «Талант», — высказывались зрители.

В январе студентка превратила пакеты из магазинов в модные наряды и прославилась в соцсетях. Ариэль Сидни рассказала, что ей стало скучно во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и она решила обучиться шитью. «Однажды мы с моим другом пошли в IKEA, и он в шутку предложил мне сделать наряд из их фирменных сумок. Я согласилась. Спустя несколько месяцев я сшила пять таких платьев», — сказала девушка.

Майя Пономаренко
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