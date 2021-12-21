Бродячая собака с щенками согрела и спасла брошенную новорожденную девочку

В Индии брошенную новорожденную девочку спасла от смерти бродячая собака с щенками. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Сообщается, что новорожденного ребенка выбросили ночью в окрестностях одного из населенных пунктов без одежды и с неудаленной пуповиной. Однако вскоре девочку нашла бродячая собака. Она привела с собой щенков, и животные всю ночь прижимались к ребенку и согревали его до появления людей.

Утром девочку в компании спасителей нашли местные жители, которые шли на работу и проходили мимо. «Скорее всего, тепло собаки и щенков спасли ей жизнь. Сейчас декабрь, и ночью бывает очень холодно. Надо сказать, девочке очень повезло», — отметил один из нашедших ребенка мужчин.

Кроме того, он заметил, что не все местные бродячие собаки такие добрые, и беззащитный ребенок вполне мог стать их жертвой. Сейчас девочка находится в больнице, ей дали имя Аканша, и ее жизни ничего не угрожает.

В данным момент полиция пытается найти родителей, бросивших новорожденную.

Ранее сообщалось, что английском городе Бирмингем домашний пес нашел брошенного новорожденного ребенка и спас ему жизнь. Пес обнаружил младенца в кустах во время прогулки и привлек внимание людей.