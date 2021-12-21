Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Госдума приняла закон о судебных заседаниях по видеосвязи

В России приняли закон об удаленном участии в судебном процессе

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, об удаленном участии в судебном процессе и получении судебных документов через портал госуслуг. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

Законопроект внес ряд изменений в Арбитражный процессуальный кодекс, теперь россияне смогут участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. Для этого соответствующее ходатайство должно заранее поступить в суд и там должна иметься соответствующая техническая возможность. В случае отсутствия возможности или если заседание по делу проходит в закрытом режиме, суд сможет отказать в таком ходатайстве.

Так же теперь через портал госуслуг можно будет подать исковое заявление, жалобу и предоставить любые документы для судопроизводства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
Назван самый популярный сервис года среди россиян
В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Названо количество привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Попова назвала регионы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом
Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео
Жители Подмосковья массово пожаловались на агрессивную таксистку
Мурашко перечислил симптомы омикрон-штамма
Европу предупредили о возможных последствиях войны России и НАТО
Юрий Лоза рассказал о предложениях спеть песню «Плот» за бутылку коньяка
Россиянка задумала лишить единственного жилья отца девяти детей
Автодилеров заподозрили в провоцировании роста цен на машины в России
Риелтор усомнился в скачке цен на аренду жилья из-за обеления сферы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter