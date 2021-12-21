Госдума приняла закон о судебных заседаниях по видеосвязи

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, об удаленном участии в судебном процессе и получении судебных документов через портал госуслуг. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

Законопроект внес ряд изменений в Арбитражный процессуальный кодекс, теперь россияне смогут участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. Для этого соответствующее ходатайство должно заранее поступить в суд и там должна иметься соответствующая техническая возможность. В случае отсутствия возможности или если заседание по делу проходит в закрытом режиме, суд сможет отказать в таком ходатайстве.

Так же теперь через портал госуслуг можно будет подать исковое заявление, жалобу и предоставить любые документы для судопроизводства.