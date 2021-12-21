На озере в Челябинской области появились ледяные грибы

На озере Тургояк в Челябинской области появились огромные ледяные грибы. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Отмечается, что фотографии редкого природного явления опубликовали пользователи соцсетей. Ледяные глыбы похожи на шляпки грибов или медуз.

Подобные наросты появляются из-за осадков и перепадов температур. Сначала пень или коряга покрываются коркой льда, затем он тает под солнечными лучами, а образовавшуюся воду выдувает ветер.

На озере также наблюдали ледяные волны — ледяные кристаллы напоминают сильную рябь на поверхности водоема.