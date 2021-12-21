Цена газа в Европе установила рекорд

Цена газа в Европе установила двухмесячный рекорд, достигнув отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации январский фьючерс на поставку газа на нидерландский хаб TTF стоил 158,8 евро за мегаватт-час, или 1888,61 доллара за тысячу кубометров. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 9,2 процента.

Уровень 1800 долларов за тысячу кубометров стал рекордным за последние два месяца — с начала октября, когда цена приближалась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров.

Подорожание последних дней происходит на фоне остановки поставок по газопроводу «Ямал-Европа» и их разворота в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее «Газпром» зарезервировал только 21,6 процента мощностей газопровода в сторону Европы на 21 и 23 декабря и отказался от закупки дополнительных транзитных мощностей через территорию Польши.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал остановку поставок по «Ямалу-Европе» «сугубо коммерческой историей», не связанной с заполняемостью экспортного газопровода «Северный поток-2».

