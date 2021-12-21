В Екатеринбурге появились почтовые открытки с древним идолом

В почтовых отделениях Екатеринбурга в продаже появились открытки с Шигирским идолом, возраст которого насчитывает 11 тысяч лет. По левому краю идол изображен целиком, а в центре размещена его голова крупным планом. Об этом сообщает KP.RU.

Открытки выпустили ограниченным тиражом в тысячу экземпляров. Акция приурочена к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея, в экспозиции которого находится реликвия.

Директор региональных отделений почты Дмитрий Киселев подчеркнул, что открытка уникальна. «Впервые сюжетом почтовой карточки становится музейный экспонат. Дизайнерское решение, предложенное сотрудником Свердловского музея, оригинально и очень интересно с художественной точки зрения», — добавил он.

Презентация открытки пройдет 21 декабря в Музее на улице Малышева. Любой желающий сможет приобрести открытку в Доме Поклевских-Козелл. Ден открытых дверей там начнется в 12:00 по местному времени и закончится в 18:00.

Ширигский идол — древнейшая в мире деревянная скульптура, сохранившаяся до наших дней. Ее возраст оценивается в 11 тысяч лет. Обнаружили его в 1890 году на территории современного Кировограда, когда разрабатывали там месторождение рассыпного золота.

Идол изготовлен из лиственницы сибирской. По всей скульптуре вырезан геометрический орнамент, а на голове идола изображено лицо — личина.