Блогер Хованский обратился в ЕСПЧ

Арестованный по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Он жалуется на незаконность избрания содержания под стражей, его длительность, на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня 2021 года», — написал Чиков. Кроме того, по словам правозащитника, Хованский сообщил в ЕСПЧ, что в его отношении было нарушено требование безотлагательного рассмотрения правомерности стражи.

По данным юриста, блогер утверждает, что рассмотрение пяти его подобных жалоб не может считаться безотлагательным, так как с момента получения этих жалоб судами первой инстанции и до рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.

«Суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней», — добавил Чиков.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле анонимного пользователя по имени Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.