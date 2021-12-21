Пенсионерка спутала мат на новых лосинах с узором и оконфузилась перед семьей

Пенсионерка спутала ненормативную лексику на легинсах с принтом в виде тонких полосок и оконфузилась перед семьей. На ролик, появившийся в TikTok, обратили внимание в Daily Star.

Внучка Челси рассказала, что обнаружила на лосинах бабушки надпись с матерным английским выражением Fuck you («Иди к черту») и обратила на это внимание владелицы вещи. На размещенных кадрах видно, как пожилая женщина удивляется замечанию внучки. Позже выяснилось, что она случайно купила в магазине одежду с матерными словами, посчитав, что на ткань нанесены вертикальные узоры.

«Бабушка, боже мой!» — воскликнула автор ролика и рассмеялась перед родственницей. Публикация стала вирусной, набрала больше 11 миллионов просмотров и развеселила зрителей. «Бабуля просто притворяется, она знала об этом», «Лучшая бабушка, это очень смешно», «Где купить такие брюки?», «Крутые лосины, а бабушка очень смешная», — высказывались пользователи сети.

В сентябре другая пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком. Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме. На размещенном кадре видно, что пенсионерка одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.