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Глава МЧС предложил сделать в России обязательное страхование от пожаров

Врио главы МЧС Чуприян: страхование от пожаров в России должно стать обязательным

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Страхование от пожаров в России должно стать обязательным. С таким предложением выступил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС.

«По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности», — сказал Чуприян.

Он добавил, что МЧС планирует создать умный пожарный надзор с помощью цифровых технологий. Это позволит внедрить удаленный контроль за работой автоматических систем противопожарной защиты, а также минимизировать контакты пожарного инспектора с руководством объектов.

Помимо этого, врио главы ведомства считает что МЧС должно подключаться к тушению природных пожаров не только при угрозе населенным пунктам. Необходимо иметь законодательную базу, которая позволит использовать весь потенциал для борьбы с пожарами, считает Чуприян.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев предложил увеличить количество лесопользователей для борьбы с пожарами. Это также поможет развитию экономики этой отрасли, добавил он.

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Анастасия Шейкина
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