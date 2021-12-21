Глава МЧС предложил сделать в России обязательное страхование от пожаров

Страхование от пожаров в России должно стать обязательным. С таким предложением выступил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС.

«По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности», — сказал Чуприян.

Он добавил, что МЧС планирует создать умный пожарный надзор с помощью цифровых технологий. Это позволит внедрить удаленный контроль за работой автоматических систем противопожарной защиты, а также минимизировать контакты пожарного инспектора с руководством объектов.

Помимо этого, врио главы ведомства считает что МЧС должно подключаться к тушению природных пожаров не только при угрозе населенным пунктам. Необходимо иметь законодательную базу, которая позволит использовать весь потенциал для борьбы с пожарами, считает Чуприян.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев предложил увеличить количество лесопользователей для борьбы с пожарами. Это также поможет развитию экономики этой отрасли, добавил он.