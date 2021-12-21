В Донбассе заявили об уклонении Киева от мер для перемирия

Киев уклоняется от обсуждения введения дополнительных мер для обеспечения перемирия в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь, передает РИА Новости.

По ее словам, во вторник, 21 декабря, прошли переговоры политической, гуманитарной, экономической и подгруппы по безопасности. «Заседание было посвящено проекту "Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня"», — сказала представитель ЛНР.

Она заявила, что Украина, уходя в пространные разглагольствования, «системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы». Кроме того, по ее словам, украинская сторона так и не ответила на вопросы, каким образом стороны взаимодействуют в рамках Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, а также готов ли Киев выразить свое несогласие с заявлением командования ВСУ, которое разрешает украинским военным нарушать меры по перемирию в Донбассе.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во лжи с целью легализации иностранных наемников, воевавших в Донбассе. «Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», — заявил он.