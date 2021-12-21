Россиянина приговорили к сроку за подготовку терактов в Москве

Военный суд в Москве приговорил уроженца Дагестана Юсупа Юсубова к 11 годам колонии за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта»).

Установлено, что в 2019-2020 годах Юсубов подговорил своего земляка Руслана Кайбакова убить полицейского, забрать его пистолет и прийти к зданию ФСБ, чтобы расстрелять других правоохранителей.

В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». План сорвался, потому что Кайбаков решил сдаться полиции.

Подсудимый вину не признал.

Первые три года своего срока Юсубов проведет в тюрьме, а остальные восемь лет — в колонии строгого режима.