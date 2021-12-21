Россиянам назвали разницу между умеренно пьющим и алкоголиком

Нарколог Олег Стеценко назвал отличительные признаки умеренно пьющего человека от алкоголика. По словам специалиста, выпивающие по праздникам и выходным люди стоят на краю пропасти, передает «Пятый канал».

Стеценко объяснил, что даже редкие случаи употребления алкоголя зачастую становятся систематическими, а это в свою очередь определяет развитие алкоголизма. Так, по мнению врача, пьянство имеет обратимый сценарий, а алкоголизм принимает хронический характер и ведет к разрушению личности.

По умеренно пьющим людям незаметно, что они употребляют спиртное. Сами они, скорее всего, себе не нальют, однако, опьянение начинает доставлять им удовольствие, утверждает нарколог. Количество выпитого варьируется от 100-250 (до 400) миллилитров 40-градусного напитка, частота составляет от одного до четырех раз в месяц.

Алкоголизм, напротив, характеризуется отстраненностью и социальной дезадаптацией человека. Алкоголика можно вычислить по нетипичным действиям в нетрезвом состоянии: обмену имущества ради очередной бутылки, а также по формированию похмельного синдрома. Человек уже выработал привычку «тушить» болезненное состояние при помощи проверенного «лекарства» — дополнительной порции, подытожил специалист.