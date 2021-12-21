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Netflix объявил о своем новом российском сериале

Юра Борисов и Дарья Мельникова снимутся в сериале для Netflix «Ничего особенного»

Фото: Shutterstock

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что новым российским сериалом, снятым специально для сервиса, станет проект «Ничего особенного». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Главные роли в «Ничего особенного» сыграют Юра Борисов и Дарья Мельникова. Сериал расскажет историю молодого актера, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Общение с ними поможет герою по-новому взглянуть на жизнь и решить семейные проблемы.

В проекте будут задействованы актеры с особенностями развития. Режиссерское кресло займет Илья Маланин.

«Рад, что именно эта история станет моим режиссерским дебютом. В ней много чувственности, открытости и любви. Каждый персонаж соткан из противоречий, как в мыслях, так и в поступках. В этом нет ничего особенного», — заявил режиссер.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры пока неизвестна.

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Евгений Шульгин
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