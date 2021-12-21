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Информация о графене в вакцинах против коронавируса оказалась фейком

Утверждения о наличии гидроксида графена в вакцинах от COVID-19 оказалась недостоверной

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В интернете активно распространяются утверждения о том, что в вакцинах против COVID-19 содержится гидроксид графена, который словно «лезвие микроскопической бритвы» разрезает сосуды привитых людей изнутри и делает их «липкими». Однако эта информация оказалась фейком.

Авторы сообщений ссылаются на высказывания доктора Андреаса Ноака, которого якобы убили за раскрытие этой информации — 26 ноября 2021 года к нему приехала полиция «и, по-видимому, убила во время довольно жестокого допроса». Информация об этом также оказалась недостоверной. Из видео, которое было опубликовано партнером Ноака в его Telegram-канале, следует, что ученый умер от сердечного приступа, находясь у себя дома в Австрии. Эти данные подтверждает и местная полиция.

Сам же обыск у Ноака проходил за год до того, в другом городе (Берлине) и не имел отношения к ученому — его проводили по другому делу, заявили в полиции.

Что касается заявлений о наличии гидроксида графена в вакцинах, то Ноак действительно опубликовал 23 ноября видео, в котором высказывался только о вакцине от Pfizer. При этом он ссылался на исследование, которое якобы провели в Университете Альмерии (Испания). Однако администрация университета уже опровергла эту информацию.

Состав вакцины Pfizer есть в открытом доступе. Из документа следует, что ни графена, ни его соединений в препарате нет. Эксперты также опровергают эту информацию — ни в одной известной вакцине от коронавируса таких примесей нет.

Виктория Кондратьева
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