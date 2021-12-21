Пенелопа Крус запретила детям пользоваться телефонами и соцсетями

Испанская актриса Пенелопа Крус рассказала, что запретила их с Хавьером Бардемом детям пользоваться телефонами и соцсетями. Об этом сообщает CBS.

Артистка отметила, что разрешает 10-летнему Леонардо и 8-летней Луне смотреть фильмы или мультфильмы, потому что помнит, что в детстве просмотр такого контента казался ей «невероятным счастьем». При этом Крус заявила, что не позволит детям заводить социальные сети, пока им не исполнится 16 лет. По мнению актрисы, такой шаг поможет сохранить их психическое здоровье.

«Мне очень жаль тех, кто находится сейчас в подростковом возрасте. Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для них нет защиты, для их мозга, который все еще развивается», — отметила знаменитость.

Бардем и Крус познакомились в 1992 году на съемках фильма Бигаса Луны «Ветчина, ветчина». В 2010 году они поженились. Их первенец, сын Леонардо, родился в Лос-Анджелесе в январе 2011 года. О второй беременности актрисы стало известно в феврале 2013 года.