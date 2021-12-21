Зеленский собрал послов и журналистов на шашлык с глинтвейном

Президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном, пишет агентство УНИАН.

«Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку», — пишет издание. Также указывается, что сам Зеленский на короткое время посетил неформальное общение.

«Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн. Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлык. Само действо происходит вокруг большого костра», — сообщает корреспондент издания.

Летом Зеленский пожарил шашлык для журналистов по случаю Дня журналистов Украины. На кадрах в Instagram президент снимает шампуры с мангала, а затем раздает шашлык собравшимся.