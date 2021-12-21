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Юрий Лоза рассказал о предложениях спеть песню «Плот» за бутылку коньяка

Певец Юрий Лоза рассказал о своем «побочном заработке» в интернете

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Советский и российский певец, композитор Юрий Лоза заявил, что ему никогда не предлагали спеть песню «Плот» за бутылку коньяка. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

Однако 67-летний музыкант отметил, что к нему каждый месяц обращаются с просьбой поздравить кого-нибудь в интернете или исполнить свои песни на заказ. Он подтвердил, что периодически откликается на подобные предложения, назвав это своим «побочным заработком». «Конечно же, всем нужна песня "Плот". Все хотели бы, чтобы я ее спел», — резюмировал артист.

В августе Юрий Лоза сообщил о том, что сильно обеднел за время пандемии коронавируса. «Концертов нет, ничего нет», — объяснил исполнитель причину своего бедственного финансового положения. При этом он подчеркнул, что отдельным артистам разрешают проводить концерты, а другим нет.

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Сергей Равин
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