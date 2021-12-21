Силовые структуры
Прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди полицейский попал на видео
В МВД Коми начата проверка после видео с проповедью полицейского про «окаянный штраф»
Прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди российский инспектор ДПС попал на видео. Ролик во вторник, 21 декабря, публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах, снятых оштрафованным водителем, полицейский из Республики Коми сообщает гражданину о его правах обжаловать действия инспектора. Манера его речи напоминает молебен во время христианской литургии. В своей речи инспектор говорит про «окаянный штраф» и «покаявшихся водителей».
По данным канала, шутник является действующим лейтенантом полиции Вадимом Ветошкиным, который знаменит среди своих коллег хорошим чувством юмора. В республиканском МВД началась проверка по факту появившегося в сети видео.