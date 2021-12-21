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Цена газа в Европе достигла исторического рекорда

Газ на хабе TTF подорожал до двух тысяч долларов за тысячу кубометров

Фото: Shutterstock

Цена газа в Европе достигла исторического рекорда, преодолев отметку в две тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент публикации январский фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 171 евро за мегаватт-час, или 2033,7 доллара за тысячу кубометров. Рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составил 16,3 процента.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее 21 декабря цена на газ установила несколько локальных рекордов. В частности, отметка 1800 долларов за тысячу кубометров была достигнута впервые с начала октября.

Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал-Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

«Газпром» зарезервировал только 21,6 процента мощностей «Ямала-Европы» на ближайшие дни, а также отказался закупать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины на январь.

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Платон Щукин
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