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Девушка встретила неожиданных соседей в родильной палате

Девушка рассказала, как встретила в родильной палате бывшего парня и его беременную жену

Фото: @madi_lane_ / TikTok

TikTok-блогерша поделилась историей о том, как встретила неожиданных соседей в родильной палате. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, что в роддоме делила палату с бывшим парнем и его беременной женой.

Девушка рассказала, что во время ее беременности все местные родильные дома были переполнены. По словам героини истории, сперва она и ее муж были в палате одни, однако позже к ним подселили еще одну пару. Она отметила, что их соседями по родильной комнате оказались ее экс-бойфренд, с которым они встречались в старшей школе, и его супруга. «Это не был мой бывший муж или что-то в этом роде, но я испытывала невероятный стыд», — добавила она.

«Я буквально только что сказала парню, что в прошлый раз мне пришлось делить палату еще с кем-то, и это самый ужасный опыт, потому что моя рожавшая соседка постоянно кричала», — вспомнила она. «И потом зашли они. Мы пересеклись взглядами. К счастью, нас разделял занавес, но это было так неловко, что я не могла даже спокойно разговаривать», — объяснила блогерша.

«Я бы просто сбежала оттуда», — прокомментировала ролик одна из пользовательниц. Многие комментаторы вспомнили подобные забавные ситуации. «Девушка моего брата и его бывшая рожали в одном роддоме в один день. Он был отцом обоих детей», — поделился своей историей один из пользователей. Многие комментаторы отметили, что лучше бы рожали на улице или в машине, но не в одной палате с бывшим парнем.

Асель Минбаева
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