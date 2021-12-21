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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос до 3708,27 пункта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 21 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3708,27 пункта (плюс 1,61 процента), индекс РТС — до 1578,09 пункта (плюс 1,32 процента).

Котировки нефти марки Brent выросли на 0,99 процента, до 72,22 доллара за баррель, марки WTI — на 1,22 процента, до 69,44 доллара. Курс доллара составил 73,94 рубля (минус 0,32 рубля), курс евро — 83,4 рубля (минус 0,26 рубля). Биткоин торговался по 48 521,8 доллара за монету (плюс 4,10 процента). Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов превышают 1800 долларов за тысячу кубометров (плюс 5,5 процента).

Brent от TradingView

Среди 15 «голубых фишек» Мосбиржи на 10:12 по московском времени больше всего подорожали бумаги Сбербанка (плюс 1,58 процента, до 292,81 рубля за штуку), лидером по падению стал «Полюс» — минус 0,2 процента (до 13 295 рублей за акцию).

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 20 декабря снизился на 1,46 процента, до 3669,05 пункта. Индекс РСТ упал на 1,61 процента, до 1557,64 пункта. Российский рынок акций падал вслед за мировыми индексами, которые также теряли в цене.

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Платон Щукин
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