Трое чеченцев спасли москвичку от нападения таджика

В Москве суд на два месяца арестовал уроженца Таджикистана Михаила Гарибшоева, избившего прохожего и заступившуюся за него москвичку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел 17 ноября. Гарибшоев поссорился с прохожим у станции метро «Крылатское», а затем избил мужчину. Остановить драку попыталась 39-летняя москвичка. В ответ на замечание Гарибшоев ударил женщину по лицу.

Россиянку спасли трое молодых людей из Чечни. Они остановили таджика и сдали полиции. Задержанного обвинили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Пострадавшую со сломанной рукой и сотрясением мозга доставили в больницу. Избитый прохожий не стал дожидаться приезда скорой и покинул место происшествия.