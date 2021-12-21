Российского полицейского осудят за продажу данных о сотрудниках ФСБ

В Самаре осудят экс-полицейского Кирилла Чупрова, подозреваемого в продаже информации из базы данных «Розыск-Магистраль», которая могла использоваться в расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», бывший сотрудник полиции пробивал через систему «Розыск-Магистраль» информацию о перелетах и перемещениях интересующих заказчиков людей (в том числе, сотрудников ФСБ) и за деньги выдавал необходимые сведения.

Следующее заседание по делу состоится 23 декабря. Предыдущее, которое должно было состояться 13 декабря, было отложено из-за неявки свидетелей.

10 марта сообщалось, что сотрудника уголовного розыска Василеостровского района Санкт-Петербурга Константина Голубева допросили по делу о превышении должностных полномочий. Его обвиняли в сливе информации из базы «Розыск-Магистраль»

В базе данных «Розыск-Магистраль» содержится информация о поездках конкретного лица междугородними рейсовыми видами транспорта по паспорту или другому документу, который удостоверяет личность. В ней также имеются сведения о перемещениях в поездах, самолетах или пассажирским автотранспортом. Доступ к базе имеется у сотрудников полиции, которые могут воспользоваться ей, введя свой логин и пароль.