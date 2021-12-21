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Россиянам напомнили о самом коротком световом дне

Московский планетарий напомнил россиянам о самом коротком световом дне 21 декабря

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Московский планетарий напомнил россиянам о самом коротком световом дне. Вечером 21 декабря в северном полушарии наступит момент зимнего солнцестояния. Об этом пишет РИА Новости.

«Склонение центрального светила 21 декабря 2021 года в 8:59 мск достигает минимума (23,5 градуса к югу от небесного экватора), это момент зимнего солнцестояния», — говорится в сообщении планетария.

В день зимнего солнцестояния световой день продлится лишь семь часов. После 21 декабря каждый последующий день будет становиться чуть длиннее. Так, уже к началу 2022 года продолжительность светового дня увеличится на семь минут.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, почему в осенне-зимний период у людей увеличивается продолжительность сна. По его словам, причины этого явления заключаются в сокращении денно-светового дня, а также в уменьшении физической нагрузки.

Марина Совина
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