Раскрыты подробности о повлекшей арест песне блогера Хованского

Девушка арестованного по обвинению в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова раскрыла подробности о песне про теракт в театральном центре на Дубровке, исполнение которой повлекло арест ютубера. В интервью проекту «Редакция» на YouTube Нелюбова рассказала, что Хованский спел оскорбительную композицию, чтобы высмеять националистов.

Как сообщила «Редакции» журналистка издания «Холод» Виктория Ли, песня была исполнена ютубером во время трансляции блогера Андрея Нифедова в 2012 году. Об этом ютубера якобы попросил смотревший трансляцию националист Максим Марцинкевич (Тесак). «Среди зрителей этого стрима, как говорит Хованский, был Тесак и его сторонники. И они заказали песню, оскорбительную для кавказцев», — сказала журналистка.

Нелюбова следом объяснила мотивы Хованского. «Юра такой человек, он за равноправие, он против дискриминации. Он спел как бы от имени этих террористов эту песню, чтобы показать вот этим националистам, как они выглядят со стороны», — заявила девушка блогера. По ее словам, Хованский не рассчитывал, что запись распространят на широкую аудиторию и с ней ознакомятся в том числе жертвы теракта.

Нелюбова также сообщила, что защита Хованского нашла около 20 свидетелей, чья версия произошедшего отличается от той, на которой настаивает следствие. «Они либо помнят этот стрим, либо слышали саму эту песню до 2018 года, потому что, по версии следствия, это (исполнение Хованским оскорбительной песни — прим. «Ленты.ру») было в 2018 году», — уточнила собеседница журналистов. По ее словам, около шести-семи свидетелей готовы явиться на суд по делу блогера.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за исполнения им песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом Хованского появились на YouTube в профиле анонимного пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали. По версии следствия, ютубер исполнил композицию в 2018 году. Хованский, защита и другие блогеры утверждают, что это произошло в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете»), по которой в отношении блогера возбудили дело.