Отец Бритни Спирс потребует от дочери оплату судебных расходов

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми, ранее лишенный опекунства над дочерью, потребует от звезды оплату его судебных расходов. Об этом сообщает Fox News.

В поданном в суд ходатайстве указано, что мужчина хочет получить от исполнительницы полную оплату услуг его юристов. «Своевременная оплата гонораров Джейми адвокатам необходима для того, чтобы опекунство могло быть ликвидировано быстро и эффективно, чтобы Бритни могла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают», — говорится в документах.

Известно, что адвокат 40-летней знаменитости Мэтью Розенгарт уже отреагировал на просьбу ее отца и назвал ее «постыдной». Он подчеркнул, что тот, будучи опекуном, и так получил «миллионы долларов» от певицы, которые она с трудом заработала.

В ноябре этого года Бритни Спирс призвала наказать ответственных за ее опекунство родственников и потребовала отправить ее мать Линн Спирс в тюрьму. «Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, — за это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать», — заявила исполнительница.