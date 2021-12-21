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Антиваксер терроризировал пассажиров самолета теориями заговора и был высмеян

Пассажир самолета Ryanair доказывал попутчикам теорию всемирного заговора и попал на видео

Мужчина на борту рейса Ryanair начал терроризировать пассажиров теориями заговора о пандемии коронавируса и попал на видео. Ролик и подробности опубликовал Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 15 декабря. Один из пассажиров самолета, следовавшего по маршруту Лондон — Дублин, во время посадки на борт принялся громко рассуждать о коронавирусе, ядовитых вакцинах и едином мировом заговоре — мужчина был тайно записан на видео одним из очевидцев. На кадрах можно увидеть, как антиваксер, стоящий в передней части самолета, сопровождает свой монолог активной жестикуляцией.

Мужчина пытается доказать свою правоту, рассказывая о смерти после вакцинации, неправомерности требования предъявления ПЦР-теста, и всемирном принуждении к прививкам. Тем не менее остальных попутчиков позабавило его выступление — на кадрах также слышно, как они не могут сдержать смех.

Отмечается, что позже пассажир был снят с рейса членами экипажа, так как нарушил правила безопасности — для посадки на борт у него не было сертификата вакцинации или ПЦР-теста.

Дарья Рыбак
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