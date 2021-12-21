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Названы регионы России с самыми большими сугробами

Сотрудник центра «Фобос» Тишковец: самые большие сугробы образовались в Коми и под Пермью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самые большие сугробы на европейской территории России образовались в Республике Коми и в Пермском крае. Об этом написал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

В Коми высота снежного покрова составила 72 сантиметра, в под Пермью — 84. Также высокий уровень снежного покрова наблюдается на Кавказе. Там высота сугробов в Клухорском перевале составляет 72 сантиметра.

«Сугробы продолжают расти», — предупредил специалист.

В Москве уровень снежного покрова не превышает 27 сантиметров. В Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Павловском посаде (29 сантиметров), отметил Тишковец.

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