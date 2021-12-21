Названы регионы России с самыми большими сугробами

Самые большие сугробы на европейской территории России образовались в Республике Коми и в Пермском крае. Об этом написал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

В Коми высота снежного покрова составила 72 сантиметра, в под Пермью — 84. Также высокий уровень снежного покрова наблюдается на Кавказе. Там высота сугробов в Клухорском перевале составляет 72 сантиметра.

«Сугробы продолжают расти», — предупредил специалист.

В Москве уровень снежного покрова не превышает 27 сантиметров. В Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Павловском посаде (29 сантиметров), отметил Тишковец.