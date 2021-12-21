Россиянам раскрыли дату выхода нового сезона «Сватов»

Телеканал «Россия 1» покажет новый сезон сериала «Сваты» в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы вещателя.

«С 27 декабря в 21:20 на телеканале "Россия 1" — новый сезон всенародно любимого сериала "Сваты". В новом сезоне "Сватов" появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич», — говорится в сообщении.

Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских актеров. Первые шесть сезонов выходили с 2008 по 2013 год. Ранее сообщалось, что съемки продолжения начались в Белоруссии. Однако вскоре их пришлось приостановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года.