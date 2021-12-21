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Мужчина прославился в сети из-за внешности Тома Харди

Житель Великобритании Кейфи Бэнкхед прославился в TikTok из-за сходства с Томом Харди
Кейфи Бэнкхед

Кейфи Бэнкхед. Фото: @keifywithanf

Житель Великобритании прославился в TikTok из-за внешнего сходства с голливудским актером Томом Харди. Об этом сообщает Daily Star.

34-летний Кейфи Бэнкхед (Keify Bankhead) рассказал, что впервые его сравнили с актером около семи лет назад, однако он не придавал этому значения до тех пор, пока не решил завести страницу в соцсети. Мужчина быстро обрел популярность, потому что зрители начали принимать его за Тома Харди из-за схожих черт лица и мимики.

«Я получаю сотни сообщений в день от разных женщин, которые пишут, что хотят выйти за меня замуж. Мне никогда в жизни не уделялось столько внимания. Кто-то даже называет меня мужчиной мечты. Мне льстит то, что меня сравнивают с Харди, однако сам я не вижу нашего явного сходства», — высказался герой материала.

По словам Бэнкхеда, чаще всего подписчики оставляют ему следующие комментарии: «Боже мой, а секунду я подумала, что это Том», «Я не знал, что у Тома Харди есть TikTok», «Боже мой, их двое?», «Ты его брат?», «Ты выглядишь как молодой Том Харди».

Мужчина подчеркнул, что рост популярности и регулярные комплименты подняли его самооценку.

Ранее в декабре женщина с лицом Тейлор Свифт рассказала о травле в сети. По словам Эшли Личин (Ashley Leechin), ее начали путать с исполнительницей Тейлор Свифт в 14 лет. Она объяснила, что черты ее лица имеют сходство с внешностью звезды. Американка отметила, что из-за этого над ней часто издевались в школе.

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Айсель Эюбова
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