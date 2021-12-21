Москвичей начали трудоустраивать по-новому

В Москве появились новые технологии по трудоустройству горожан, среди них — ассессмент-центр и «сдача в аренду» одного из рекрутеров «Моей работы» на проект конкретного работодателя. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ассессмент-центр — это по сути кадровое агентство внутри службы занятости. В рамках программы работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы для поиска кандидатов. Кадровый специалист ежедневно осматривает более 20 соискателей.

Технология ассессмент-центра помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. Кроме того, это очень удобно для соискателей: они могут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать всю подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Благодаря новым технологиям расширяются возможности по трудоустройству жителей столицы. Так, из 1,1 тысячи прошедших первичное собеседование на должность в Московском метрополитене соискателей работу получили 200 кандидатов. Еще около сотни направили на дополнительное интервьюирование.

Специалисты нового московского центра адресно привлекают компании с массовыми вакансиями.

3 000 работодателей находятся в базе центра «Моя работа»

Кроме того, московские власти занимаются «сдачей в аренду» рекрутеров «Моей работы», уточнила Ракова. «Такому специалисту необходимо будет погрузиться в корпоративную культуру, особенности и требования компании, чтобы в скором времени он смог подбирать сотрудников на площадке центра занятости населения на уровне штатного рекрутера», — рассказала заммэра. В январе 2022 года специалистов «Моей работы» получит в аренду «Почта России», добавила она.

Москвичам в вопросах трудоустройства помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большая часть которых расположена в центрах госуслуг «Мои Документы».